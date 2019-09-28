В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

“26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины”, — сообщил Кирилич.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

“Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца”, — добавил дипломат.

Известно, за сообщение иноезмних СМИ, корабль исчез, что экипажотправил сигнал об опасности, после того, как в части отсеков начала поступать вода.