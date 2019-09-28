МИД сообщает о двух украинцах, спасенных с судна пропавшего в Атлантике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на 18 часов 28 сентября спасены двое граждан Украины, которые находились на судне, пропавшем в Атлантическом океане. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.
"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Двое из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - сообщил Кирилич.
Напомним, ранее по неофициальной информации сообщалось о 4-х спасенных членов экипажа судна Bourbon Rhode.
Как сообщал УНН, в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцами на борту.
В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.
Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урогана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода.
Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судно было небезопасно.
Местный морской спасательной-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе буксира под названием SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция усложняется ураганом Лоренцо.