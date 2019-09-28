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Исчезнувшее в Атлантике судно затонуло - судовладелец

Киев • УНН

 • 22836 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло. Об УНН этом сообщает со ссылкой на информацию предоставленную судовладельцем Вourbon Group.

Исчезнувшее в Атлантике судно затонуло - судовладелец

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются", - сообщила компания.

Также, судовладелец подтвердил, что были спасены трое членов экипажа. Их обнаружили благодаря самолету Falcon 50, который был направлен в зону поиска ВМС Франции.

Спасенным членам экипажа, которые находились на спасательной шлюпке, оказывается необходимая помощь.

Поиски, в том числе и с помощью авиации продолжаются. К поискам подключились другие суда, находящиеся в регионе, где произошла катастрофа.

Напомним, среди трех спасенных членов экипажа двое украинцы.

Как сообщал УНН, в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцями на борту.

В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.

Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урогана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. На борту находилось 14 членов экипажа.

Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.

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