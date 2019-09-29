Корабельна аварія з українцями: у МЗС організовують комунікацію з рідними моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з представником компанії Bourbon планують комунікацію з рідними українців-членів екіпажу судна, зниклого в Атлантичному океані цього тижня.
Про це повідомив у Twitter заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає УНН.
“З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального Центру”, — повідомив Кирилич.
Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту.
В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.
Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний ураган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода.
Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.
Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.
Станом на 18 годину 28 вересня стало відомо, що вдалось врятувати двох громадян України, які перебували на судні, зниклому в Атлантичному океані.
Пізніше судновласник повідомив, що зникле в Атлантиці судно затонуло.