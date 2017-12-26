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Корабль ВМФ Великобритании совершил сопровождение российского судна

Киев • УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Фрегат британского флота осуществил сопровождение российского фрегата с управляемым ракетным оружием в Северном море. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Корабль ВМФ Великобритании совершил сопровождение российского судна

“Фрегат HMS St Albans королевского военно-морского флота Великобритании совершил сопровождение российского фрегата с управляемым ракетным оружием „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ при его прохождении в районе британских территориальных вод в Северном море”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что для сопровождения российского фрегата британский корабль покинул порт приписки 23 декабря.

Кроме того, в оборонном ведомстве страны отметили, что в период рождественских праздников активность российских кораблей у берегов Великобритании усилилась. В частности, глава министерства Гэвин Уильямсон предупредил, что силы ВМФ королевства “без колебаний защитят британские воды и не потерпят никакой агрессии”.

Как сообщал УНН, командование НАТО обеспокоено активностью российских субмарин.

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