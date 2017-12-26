Корабль ВМФ Великобритании совершил сопровождение российского судна

“Фрегат HMS St Albans королевского военно-морского флота Великобритании совершил сопровождение российского фрегата с управляемым ракетным оружием „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ при его прохождении в районе британских территориальных вод в Северном море”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что для сопровождения российского фрегата британский корабль покинул порт приписки 23 декабря.

Кроме того, в оборонном ведомстве страны отметили, что в период рождественских праздников активность российских кораблей у берегов Великобритании усилилась. В частности, глава министерства Гэвин Уильямсон предупредил, что силы ВМФ королевства “без колебаний защитят британские воды и не потерпят никакой агрессии”.

Как сообщал УНН, командование НАТО обеспокоено активностью российских субмарин.