Корабель ВМФ Великої Британії здійснив супровід російського судна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Фрегат британського флоту здійснив супровід російського фрегата з керованою ракетною зброєю в Північному морі. Про це повідомили в міністерстві оборони Сполученого Королівства, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Фрегат HMS St Albans королівського військово-морського флоту Великобританії здійснив супровід російського фрегата з керованою ракетною зброєю „Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков“ при його проходженні в районі британських територіальних вод в Північному морі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що задля супроводу російського фрегата британський корабель покинув порт приписки 23 грудня.
Окрім того, у оборонному відомстві країни зазначили, що в період різдвяних свят активність російських кораблів біля берегів Великобританії посилилася. Зокрема, глава міністерства Гевін Вільямсон попередив, що сили ВМФ королівства “без коливань захистять британські води і не потерплять ніякої агресії”.
Як повідомляв УНН, командування НАТО стурбоване активністю російських субмарин.