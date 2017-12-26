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Корабель ВМФ Великої Британії здійснив супровід російського судна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Фрегат британського флоту здійснив супровід російського фрегата з керованою ракетною зброєю в Північному морі. Про це повідомили в міністерстві оборони Сполученого Королівства, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Корабель ВМФ Великої Британії здійснив супровід російського судна

“Фрегат HMS St Albans королівського військово-морського флоту Великобританії здійснив супровід російського фрегата з керованою ракетною зброєю „Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков“ при його проходженні в районі британських територіальних вод в Північному морі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що задля супроводу російського фрегата британський корабель покинув порт приписки 23 грудня.

Окрім того, у оборонному відомстві країни зазначили, що в період різдвяних свят активність російських кораблів біля берегів Великобританії посилилася. Зокрема, глава міністерства Гевін Вільямсон попередив, що сили ВМФ королівства “без коливань захистять британські води і не потерплять ніякої агресії”.

Як повідомляв УНН, командування НАТО стурбоване активністю російських субмарин.

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