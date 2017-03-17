Искатель янтаря стрелял в нацгвардейца в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 марта. УНН. Искатели янтаря снова сопротивлялись нацгвардейцам в Ровенской области. В частности, 16 марта, неподалеку Клесова Ровенской области старатели попытались "отбить" товарища, которого задержали за незаконную добычу, сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Известно, что в урочище "Азалия" полицейские обнаружили старателей за работой двух мотопомп. Заметив правоохранителей, мужчины скрылись.
Во время транспортировки изъятого оборудования путь правоохранителям перекрыли. Когда полицейские смогли проехать и приблизились к трассе "Киев-Ковель", на них ждали пять автомобилей с мужчинами в балаклавах. Около 25 неизвестных угрожали физической расправой правоохранителям и требовали отдать изъятое оборудование.
"Указанные мужчины начали бросать камни в сторону полицейских и угрожали поджечь служебное авто. На неоднократные требования правоохранителей покинуть место происшествия и не препятствовать выполнению служебных обязанностей неизвестные не реагировали, а наоборот начали стрелять по полицейским. Одна из резиновых пуль попала в бронежилет одного из работников полиции. После задержания самого активного из участников конфликта, который подстрекал и призывал к противоправным действиям, остальные из толпы убежали. Злоумышленником оказался 43-летний житель пгт Клесов. Сейчас он общается со следователями ", - сообщили в НП Ровенской области.
Также правоохранители рассказали, что по факту массовых беспорядков сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 с.294 Уголовного кодекса Украины. Полицейские задержали 43-летнего жителя Клесова в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении. Также проводятся мероприятия по установлению других лиц участников инцидента.
Напомним, 15 марта Ровенские искатели янтаря угрожали полиции расправой.