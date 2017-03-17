Бурштиношукач стріляв у нацгвардійця на Рівненщині

ukru
27 березня, 18:53 • 98895 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 119291 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 126304 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 134534 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 189720 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 126994 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 113614 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135210 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121899 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123751 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 47180 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 32055 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 40568 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 32256 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 24465 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 98909 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 136503 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 189727 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 205389 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 216092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 89368 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 118709 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 144599 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 134145 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 164598 перегляди
Актуальне
Бурштиношукач стріляв у нацгвардійця на Рівненщині

Бурштиношукач стріляв у нацгвардійця на Рівненщині

Київ • УНН

 • 14532 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Шукачі бурштину знову чинили опір нацгвардійцям на Рівненщині. Зокрема, 16 березня, неподалік Клесова Рівненської області старателі спробували “відбити” товариша, якого затримали за незаконний видобуток, повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Відомо, що в урочищі “Азалія” поліцейські виявили старателів за роботою двох мотопомп. Помітивши правоохоронців, чоловіки втекли.

Під час транспортування вилученого обладнання шлях правоохоронцям перекрили. Коли поліцейські змогли проїхати та наблизились до траси “Київ-Ковель”, на на них чекали п’ять автомобілів з чоловіками у балаклавах. Близько 25 невідомих погрожували фізичною розправою правоохоронцям та вимагали віддати вилучене обладнання.

"Вказані чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто. На неодноразові вимоги правоохоронців залишити місце події та не перешкоджати виконанню службових обов’язків невідомі не реагували, а навпаки почали стріляти по поліцейських. Одна з гумових куль влучила в бронежилет одного з працівників поліції. Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій, решта з натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель смт Клесів. Зараз він спілкується з слідчими", - повідомили у НП Рівненської області.

Також правоохоронці розповіли, що за фактом масових заворушень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 с.294 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали 43-річного мешканця Клесова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру. Також проводяться заходи щодо встановлення інших осіб учасників інциденту.

Нагадаємо, 15 березня Рівненські бурштинокопачі погрожували поліції розправою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86