Бурштиношукач стріляв у нацгвардійця на Рівненщині

Відомо, що в урочищі “Азалія” поліцейські виявили старателів за роботою двох мотопомп. Помітивши правоохоронців, чоловіки втекли.

Під час транспортування вилученого обладнання шлях правоохоронцям перекрили. Коли поліцейські змогли проїхати та наблизились до траси “Київ-Ковель”, на на них чекали п’ять автомобілів з чоловіками у балаклавах. Близько 25 невідомих погрожували фізичною розправою правоохоронцям та вимагали віддати вилучене обладнання.

"Вказані чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто. На неодноразові вимоги правоохоронців залишити місце події та не перешкоджати виконанню службових обов’язків невідомі не реагували, а навпаки почали стріляти по поліцейських. Одна з гумових куль влучила в бронежилет одного з працівників поліції. Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій, решта з натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель смт Клесів. Зараз він спілкується з слідчими", - повідомили у НП Рівненської області.

Також правоохоронці розповіли, що за фактом масових заворушень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 с.294 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали 43-річного мешканця Клесова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру. Також проводяться заходи щодо встановлення інших осіб учасників інциденту.

Нагадаємо, 15 березня Рівненські бурштинокопачі погрожували поліції розправою.