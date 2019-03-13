Координатор СММ ОБСЕ планирует посетить тюрьмы по обе стороны линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Координатор СММ ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, посол Тони Фриш планирует посетить тюрьмы по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе. Об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"...в апреле координатор от ОБСЕ планирует посетить тюрьмы по обе стороны линии соприкосновения, и мы настаиваем на полном доступе в тюрьмы Донецка и Луганска", - сообщила Геращенко.
Кроме того, по ее словам, представители СБУ и МинТОТ сегодня в Минске обратились к Фришу с просьбой встретиться в апреле с семьями пропавших без вести, и он принял это предложение.
Напомним, с мест отбывания наказаний на временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную правительству Украины территорию передали еще 33 осужденных для продолжения отбывания наказания.