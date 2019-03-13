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Координатор СММ ОБСЄ планує відвідати в'язниці по обидва боки лінії розмежування

Координатор СММ ОБСЄ планує відвідати в'язниці по обидва боки лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Координатор СММ ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, посол Тоні Фріш планує відвідати в'язниці по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі. Про це написала у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

"...у квітні координатор від ОБСЄ планує відвідати тюрми по обидві сторони лінії зіткнення, й ми наполягаємо на повному його доступі до тюрем Донецька і Луганська", - повідомила Геращенко.

Крім того, за її словами, представники СБУ і МінТОТ сьогодні у Мінську звернулися до Фріша з проханням зустрітися у квітні з родинами зниклих безвісти, і він прийняв цю пропозицію.

Нагадаємо, із місць відбування покарань на тимчасово окупованій території Луганської області на підконтрольну уряду України територію передали ще 33 засуджених для продовження відбування покарання.

Українські Національні Новини

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