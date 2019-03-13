Координатор СММ ОБСЄ планує відвідати в'язниці по обидва боки лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Координатор СММ ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, посол Тоні Фріш планує відвідати в'язниці по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі. Про це написала у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
"...у квітні координатор від ОБСЄ планує відвідати тюрми по обидві сторони лінії зіткнення, й ми наполягаємо на повному його доступі до тюрем Донецька і Луганська", - повідомила Геращенко.
Крім того, за її словами, представники СБУ і МінТОТ сьогодні у Мінську звернулися до Фріша з проханням зустрітися у квітні з родинами зниклих безвісти, і він прийняв цю пропозицію.
Нагадаємо, із місць відбування покарань на тимчасово окупованій території Луганської області на підконтрольну уряду України територію передали ще 33 засуджених для продовження відбування покарання.