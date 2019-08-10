Координатор батальона Кульчицкого назвал имена чиновников, виновных в осуждении Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Николай Балан, главный военный прокурор Анатолий Матиос и десятки других людей внесли огромный вклад в вопрос освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, в то время как глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко проявили в этом вопросе позорное поведение. Об этом в Facebook написал координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, передает УНН.
“С самого первого дня я взялся за это дело, как координатор батальона Кульчицкого”, — написал Антонищак.
Он пообещал, что “не даст себе покоя”, пока Маркив не будет на свободе.
“В дальнейшем расскажу об огромном вкладе в вопрос освобождения ”итальянця“ Авакова, Балана, комбрига Леоновича, Матиоса и десятков людей имена которых не будут названы. Это огромная грязная политическая игра с участием России. И постыдным немужским поведением ведомств и персоналий Грицака и Луценко. Вина, что пока что Виталий сидит (нашей стороны) полностью на них!” — подчеркнул координатор.
Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.
Два года 29-летний нацгвардиеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива.