Координатор батальона Кульчицкого назвал имена чиновников, виновных в осуждении Маркива

КИЕВ. 10 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Николай Балан, главный военный прокурор Анатолий Матиос и десятки других людей внесли огромный вклад в вопрос освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, в то время как глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко проявили в этом вопросе позорное поведение. Об этом в Facebook написал координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, передает УНН.