Координатор батальона Кульчицкого назвал имена чиновников, виновных в осуждении Маркива

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94655 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100418 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127304 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128657 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130640 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140895 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Координатор батальона Кульчицкого назвал имена чиновников, виновных в осуждении Маркива

Координатор батальона Кульчицкого назвал имена чиновников, виновных в осуждении Маркива

Киев  •  УНН

 • 25151 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Николай Балан, главный военный прокурор Анатолий Матиос и десятки других людей внесли огромный вклад в вопрос освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, в то время как глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко проявили в этом вопросе позорное поведение. Об этом в Facebook написал координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, передает УНН.

“С самого первого дня я взялся за это дело, как координатор батальона Кульчицкого”, — написал Антонищак.

Он пообещал, что “не даст себе покоя”, пока Маркив не будет на свободе.

“В дальнейшем расскажу об огромном вкладе в вопрос освобождения ”итальянця“ Авакова, Балана, комбрига Леоновича, Матиоса и десятков людей имена которых не будут названы. Это огромная грязная политическая игра с участием России. И постыдным немужским поведением ведомств и персоналий Грицака и Луценко. Вина, что пока что Виталий сидит (нашей стороны) полностью на них!” — подчеркнул координатор.

Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Два года 29-летний нацгвардиеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива.

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