Координатор батальйону Кульчицького назвав імена посадовців, винних в засудженні Марківа

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії Микола Балан, головний військовий прокурор Анатолій Матіос і десятки інших людей внесли величезний вклад в питання визволення нацгвардійця Віталія Марківа, в той час як голова Служби безпеки України Василь Грицак та Генпрокурор Юрій Луценко проявили в цьому питанні ганебну поведінку. Про це у Facebook написав координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак, передає УНН.