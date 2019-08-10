Координатор батальйону Кульчицького назвав імена посадовців, винних в засудженні Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії Микола Балан, головний військовий прокурор Анатолій Матіос і десятки інших людей внесли величезний вклад в питання визволення нацгвардійця Віталія Марківа, в той час як голова Служби безпеки України Василь Грицак та Генпрокурор Юрій Луценко проявили в цьому питанні ганебну поведінку. Про це у Facebook написав координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак, передає УНН.
“З самого першого дня я взявся за цю справу, як координатор батальйону Кульчицького”, — написав Антонищак.
Він пообіцяв, що “не дасть собі спокою”, поки Марків не буде на волі.
“У подальшому розкажу про величезний вклад в питання визволення „італьянця“ Авакова, Балана, комбрига Леоновича, Матіоса і десятків людей імена котрих не будуть названі. Це величезна брудна політична гра з участі Росії. І ганебну, нечоловічу поведінку відомств та персоналій Грицака та Луценка. Вина, що поки Віталій сидить (нашого боку) повністю на них!” — наголосив координатор.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.
Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.