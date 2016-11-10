Конвертцентр оборотом 300 млн грн ликвидировали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Донецкой области правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины.
Установлено, что в состав входило трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в г. Киеве и г. Славянске Донецкой области.
Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 300 млн гривен.
В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
По факту события открыли уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.