Конвертцентр обігом 300 млн грн ліквідували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Донецькій області правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр конвертації з оборотом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Встановлено, що до складу центру входило троє активних учасників, а також низка їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в м. Києві та м. Слов’янську Донецької області.
Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі вказана продукція продавалася зернотрейдерам.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів в готівку. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 300 мільйонів гривен.
В результаті проведених восьми обшуків було виявлено і вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ.