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Конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн. Об этом на официальной странице в Facebook сообщило Главное управление СБУ в г.Киеве и Киевской области, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, злоумышленники «выводили в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики, которые ведут хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями».

Кроме того, дельцы выводили за пределы Украины заработанную коммерсантами валюту.

«Во время обысков в шести офисах «конверта»в  Печерском и Оболонском районах Киева оперативники спецслужбы изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы», - сообщают в спецслужбе.

Также наложен арест на счета 28 предприятий, которые использовались организаторами конвертационного центра для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины презентовала сегодня первый печатный публичный отчет о своей деятельности по примеру ведущих спецслужб стран Европы.

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