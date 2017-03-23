Конвертаційний центр із щомісячним обігом у 100 млн грн викрили в Києві

Як зазначається в повідомленні, зловмисники «виводили в тіньовий обіг кошти підприємств реального сектору економіки, які ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами».

Крім того, ділки виводили за межі України зароблену комерсантами валюту.

«Під час обшуків у шести офісах «конверта» у Печерському та Оболонському районах Києва оперативники спецслужби вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», готівку, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує протиправний характер фінансової схеми», – повідомляють у спецслужбі.

Також накладено арешти на рахунки 28 підприємств, які використовувалися організаторами конвертаційного центру для злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України презентувала сьогодні перший друкований публічний звіт про свою діяльність за прикладом провідних спецслужб країн Європи.