Конвенция MLI по налогообложению вступит в силу в Украине с 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Конвенция MLI вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.
"Вчера депозитарию OECD (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.) были официально переданы документы о ратификации Конвенции MLI в Украине. Это значит, что Конвенция вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года, а Украина станет 31-й страной, где Конвенция начнет применяться", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минфине, благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами.
"Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", - пояснили в министерстве.
Напомним, в июле 2018 года Украина подписала Многостороннее конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Многостороннюю конвенцию MLI).