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6 марта, 19:19 • 129292 просмотра

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6 марта, 17:12 • 139320 просмотра

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Конвенция MLI по налогообложению вступит в силу в Украине с 1 декабря

Конвенция MLI по налогообложению вступит в силу в Украине с 1 декабря

Киев  •  УНН

 • 12467 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Конвенция MLI вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

"Вчера депозитарию OECD (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.) были официально переданы документы о ратификации Конвенции MLI в Украине. Это значит, что Конвенция вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года, а Украина станет 31-й страной, где Конвенция начнет применяться", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами.

"Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", - пояснили в министерстве.

Напомним, в июле 2018 года Украина подписала Многостороннее конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Многостороннюю конвенцию MLI).

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