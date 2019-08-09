Конвенція MLI по оподаткуванню набере чинності в Україні з 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Конвенція MLI набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України, передає УНН.
"Учора до Депозитарію OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.) було офіційно передано документи про ратифікацію Конвенції MLI в Україні. Це значить, що Конвенція набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року, а Україна стане 31-ю країною, де Конвенція почне застосовуватись", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у Мінфіні, завдяки Конвенції Україна зможе внести необхідні зміни до більшості міжнародних договорів про подвійне оподаткування між Україною та іншими державами.
"Це дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету", - пояснили у міністерстві.
Нагадаємо, у липні 2018 року Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Багатосторонню конвенцію MLI).