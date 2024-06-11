Киев • УНН
Концерт российской примы-балерины Светланы Захаровой с проектом Моданс был отменен в Словении благодаря усилиям Украины, направленным на предотвращение распространения российской культуры, которая рассматривается как культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды.
В Словении отменили концерт российской примы-балерины Светланы Захаровой с проектом "Моданс", передает УНН со ссылкой на МИД.
"Благодаря комплексной работе Посольства Украины в Словении с представителями словенских государственных учреждений и при содействии украинской громады в Словении выступление российской примы-балерины в рамках Люблянского фестиваля в столице Словении отменено", - говорится в сообщении.
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В МИД подчеркнули, что российская культура - культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды.
"Спасибо нашим партнерам за недопущение распространения российского так называемого „большого искусства" на мировых сценах и площадках", - резюмировали украинские дипломаты.
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