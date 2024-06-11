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Концерт російської прими-балерини скасували у Словенії: у МЗС розповіли подробиці

Концерт російської прими-балерини скасували у Словенії: у МЗС розповіли подробиці

Київ • УНН

 • 100711 перегляди

Концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проектом Моданс був скасований у Словенії завдяки зусиллям України, спрямованим на запобігання поширенню російської культури, яка розглядається як культура агресії, терору, експансії та пропаганди.

У Словенії скасували концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проєктом "Моданс", передає УНН із посиланням на МЗС.

"Завдяки комплексній роботі Посольства України в Словенії з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано", - йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям України: у США скасували участь російських артистів балету в гала-концерті22.04.24, 14:57 • 57109 переглядiв

У МЗС наголосили, що російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди.

"Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого "великого мистецтва" на світових сценах та майданчиках", - резюмували українські дипломати.

У Швейцарії скасували концерт Ганни Нетребко02.05.24, 03:30 • 24743 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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