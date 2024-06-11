Концерт російської прими-балерини скасували у Словенії: у МЗС розповіли подробиці
Київ • УНН
Концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проектом Моданс був скасований у Словенії завдяки зусиллям України, спрямованим на запобігання поширенню російської культури, яка розглядається як культура агресії, терору, експансії та пропаганди.
У Словенії скасували концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проєктом "Моданс", передає УНН із посиланням на МЗС.
"Завдяки комплексній роботі Посольства України в Словенії з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано", - йдеться у повідомленні.
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У МЗС наголосили, що російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди.
"Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого "великого мистецтва" на світових сценах та майданчиках", - резюмували українські дипломати.
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