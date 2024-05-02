У Швейцарії скасували концерт Ганни Нетребко
Київ • УНН
Концерт російської співачки Анни Нетребко у Швейцарії був скасований через тиск з боку кантональної влади через занепокоєння щодо громадського порядку та її суперечливого сприйняття у суспільстві, що збіглося з майбутньою мирною конференцією щодо України.
У Швейцарії скасували концерт російської співачки Ганни Нетребко. Оперна діва мала виступити 1 червня у Центрі культури та конгресів у Люцерні. Сьогодні майданчик повідомив про відміну концерту через тиск з боку влади кантону. Про це пише BILD, передає УНН.
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У Німеччині вважають, що сприйняття солістки у суспільстві залишається суперечливим, тому через концерт "очікується загроза громадському порядку".
Газета Luzerner Zeitung припускає, що скасування виступу також пов'язане з тим, що 15-16 червня на околицях Люцерна відбудеться мирна конференція про Україну.
Менеджери Нетребка висловили жаль і зазначили, що жоден із майже 100 виступів співачки з березня 2022 року не спричинив порушення громадського порядку.
У Празі скасували концерт російської оперної співачки ганни нетребко18.08.23, 05:14 • 939450 переглядiв