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У Празі скасували концерт російської оперної співачки ганни нетребко

У Празі скасували концерт російської оперної співачки ганни нетребко

Київ • УНН

 • 939451 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російська оперна співачка Ганна Нетребко не виступатиме у Празькому Муніципальному будинку у жовтні. Про це повідомили в агентстві, яке організувало концерт. Проти виступу артистки, яка перебуває у списку санкцій України, виступили представники празької коаліції, пише Radio Prague International, передає УНН.

Деталі 

Нетребко мала виступити уу Празі 16 жовтня. Концерт став політичним та соціальним питанням, обидві сторони погодилися, що краще скасувати захід. Вартість квитків, які були розпродані, буде відшкодовано у повному обсязі.

Анна Нетребко давно живе в Австрії, але в минулому допомагала президенту росії путіну на виборах, а також фотографувалася з прапором терористів днр. окрім того, пожертвувала проросійському політику Олегу Царьову мільйон рублів.

Після початку великої війни вона зіткнулася із бойкотом своїх концертів на Заході. Згодом вона, хоч і засудила війну в Україні, але не дистанціювалася від путіна.

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