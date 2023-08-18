У Празі скасували концерт російської оперної співачки ганни нетребко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російська оперна співачка Ганна Нетребко не виступатиме у Празькому Муніципальному будинку у жовтні. Про це повідомили в агентстві, яке організувало концерт. Проти виступу артистки, яка перебуває у списку санкцій України, виступили представники празької коаліції, пише Radio Prague International, передає УНН.
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Нетребко мала виступити уу Празі 16 жовтня. Концерт став політичним та соціальним питанням, обидві сторони погодилися, що краще скасувати захід. Вартість квитків, які були розпродані, буде відшкодовано у повному обсязі.
Анна Нетребко давно живе в Австрії, але в минулому допомагала президенту росії путіну на виборах, а також фотографувалася з прапором терористів днр. окрім того, пожертвувала проросійському політику Олегу Царьову мільйон рублів.
Після початку великої війни вона зіткнулася із бойкотом своїх концертів на Заході. Згодом вона, хоч і засудила війну в Україні, але не дистанціювалася від путіна.
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