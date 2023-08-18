В Праге отменили концерт российской оперной певицы анны нетребко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. российская оперная певица Анна Нетребко не будет выступать в Пражском Муниципальном доме в октябре. Об этом сообщили в агентстве, которое организовало концерт. Против выступления артистки, которая находится в санкционном списке Украины, выступили представители пражской коалиции, пишет Radio Prague International, передает УНН.
Детали
Нетребко должна была выступить в Праге 16 октября. Концерт стал политическим и социальным вопросом, обе стороны согласились, что лучше отменить мероприятие. Стоимость билетов, которые были распроданы, будет возмещена в полном объеме.
анна нетребко давно живет в Австрии, но в прошлом помогала президенту россии путину на выборах, а также фотографировалась с флагом террористов днр. Кроме того, пожертвовала пророссийскому политику Олегу Цареву миллион рублей.
После начала большой войны она столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Впоследствии она, хоть и осудила войну в Украине, но не дистанцировалась от Путина.
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