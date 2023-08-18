Детали

Нетребко должна была выступить в Праге 16 октября. Концерт стал политическим и социальным вопросом, обе стороны согласились, что лучше отменить мероприятие. Стоимость билетов, которые были распроданы, будет возмещена в полном объеме.

анна нетребко давно живет в Австрии, но в прошлом помогала президенту россии путину на выборах, а также фотографировалась с флагом террористов днр. Кроме того, пожертвовала пророссийскому политику Олегу Цареву миллион рублей.

После начала большой войны она столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Впоследствии она, хоть и осудила войну в Украине, но не дистанцировалась от Путина.

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