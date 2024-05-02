В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  105766 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  107792 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  109310 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  110619 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100829 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103481 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125227 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120197 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128341 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154712 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Новости по теме
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

  •  2808 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

  •  3951 просмотра
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

  •  3454 просмотра
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

  •  3023 просмотра
Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

  •  3953 просмотра
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

  •  5649 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

  •  4748 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

  •  5575 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

  •  5705 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

  •  7328 просмотра

Популярные

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

  •  46673 просмотра
Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

  •  35976 просмотра
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

  •  47219 просмотра
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

  •  35538 просмотра
Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

  •  23552 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  170010 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  171521 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  186550 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  210046 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  241180 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  241647 просмотра

В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

Концерт российской певицы Анны Нетребко в Швейцарии был отменен из-за давления со стороны кантональной власти из-за беспокойства относительно общественного порядка и ее противоречивого восприятия в обществе, что совпало с предстоящей мирной конференцией по Украине.

политика •   •  2808 просмотра
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Война •   •  3951 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украинские пилоты тренируются летать на F-16 в Дании, и НАТО обнародовала видео, демонстрирующее их подготовку, в то время как Нидерланды предоставляют дополнительные истребители F-16 для тренировок в Румынии.

Война •   •  3454 просмотра
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.

спорт •   •  3023 просмотра
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa &amp; Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.

Культура •   •  3953 просмотра
Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

В результате российского удара по Одессе 1 мая один человек был госпитализирован, еще 12 получили медицинскую помощь на месте, была разрушена гражданская инфраструктура и возник масштабный пожар, с которым борются спасатели.

Война •   •  5649 просмотра
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Таинственная большая воздушная платформа, возможно, новая американская конструкция двунаправленного летающего крыла, была замечена вблизи авиабазы Эглин в штате Флорида.

Новости Мира •   •  4748 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

18 сотрудников "Новой почты" нашли укрытие во время российского ракетного удара по Одессе, около 900 посылок были повреждены, но компания оказывает необходимую помощь им и их семьям.

Война •   •  5575 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука.

Война •   •  5705 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Грузии вспыхнули протесты, когда полиция применила перцовый баллончик, водометы и, как утверждается, резиновые пули против около 40 000 демонстрантов, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах", принятого парламентом.

Новости Мира •   •  7328 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента