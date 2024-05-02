В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

В Швейцарии отменили концерт российской певицы Анны Нетребко. Оперная дива должна была выступить 1 июня в Центре культуры и конгрессов в Люцерне. Сегодня площадка сообщила об отмене концерта из-за давления со стороны властей кантона. Об этом пишет BILD, передает УНН.

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В Германии считают, что восприятие солистки в обществе остается противоречивым, поэтому из-за концерта "ожидается угроза общественному порядку".

Газета Luzerner Zeitung предполагает, что отмена выступления также связана с тем, что 15-16 июня в окрестностях Люцерна состоится мирная конференция об Украине.

Менеджеры Нетребко выразили сожаление и отметили, что ни одно из почти 100 выступлений певицы с марта 2022 года не повлекло нарушения общественного порядка.

В Праге отменили концерт российской оперной певицы анны нетребко