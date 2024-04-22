Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
nyu-iorkНью-Йорк
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  30748 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  35927 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  145935 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  219847 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  360511 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174698 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131268 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102341 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103475 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Новости по теме
Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

  •  6325 просмотра
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Эксклюзив

  •  30748 просмотра
Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

  •  8532 просмотра
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Эксклюзив

  •  35927 просмотра
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

  •  13919 просмотра
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

  •  13391 просмотра
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

  •  14978 просмотра
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

  •  13589 просмотра
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

  •  12956 просмотра
От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

  •  10136 просмотра

Популярные

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

  •  129378 просмотра
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

  •  134134 просмотра
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

  •  125941 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

  •  148458 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

  •  122831 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  360511 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  282956 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  331368 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  369578 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  472005 просмотра

Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Благодаря инициативе Украины было отменено участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте в Нью-Йорке, посвященном 25-летию американского молодежного балетного конкурса "Гран-при".

политика •   •  6325 просмотра
Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей без права внесения залога для военнослужащих, подозреваемых в убийстве и покушении на убийство полицейских.

Война •   •  30748 просмотра
Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Международные эксперты высоко оценили доказательную базу, которую готовит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Она не позволит России избежать ответственности за военные преступления против Украины.

Война •   •  8532 просмотра
Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $61 млрд, в том числе $49,9 млрд на оборону, но новый президент США может заблокировать эти средства, хотя Конгресс имеет право преодолеть президентское вето.

Война •   •  35927 просмотра
Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.

Экономика •   •  13919 просмотра
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

13-летний школьник был избит одноклассниками в одной из школ Днепровского района Киева, что привело к разрыву оболочки яичка, гематоме, водянке и отеку ноги. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

Криминал и ЧП •   •  13391 просмотра
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.

Общество •   •  14978 просмотра
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии

Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Контролируемый подрыв осуществила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на территории Шевченковской ТГ Николаевского района Николаевской области, с возможностью повторного подрыва.

Общество •   •  13589 просмотра
Ким после сообщений о слышимом взрыве в Николаеве: в районе провели контролируемый подрыв

Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Экономика •   •  12956 просмотра
Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg

От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы

Мужчины платят от $3 000 до $10 000 организаторам за нелегальное пересечение границы, которые привлекают подростков в качестве проводников, чтобы избежать уголовной ответственности за торговлю людьми.

Криминал и ЧП •   •  10136 просмотра
От 3 до 10 тыс. долларов: Демченко рассказал, какие суммы платят мужчины организаторам за незаконное пересечение границы