Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте

Благодаря украинским акциям протеста в Нью-Йорке отменили участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте, посвященном 25-й годовщине престижного балетного конкурса "Молодежный гран-при Америки". Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что это была очередная попытка россиян использовать международную культурную платформу для распространения пропаганды.

Известно, что конкурс должен был состояться 18-19 апреля.

Благодаря обращению Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, а также мерам украинской общины, организаторы гала-концерта, посвященного 25-й годовщине престижного балетного конкурса "Молодежный гран-при Америки", отменили выступление артистов балета российского Мариинского театра - заявил в МИДе.

Кроме того, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что такое решение было принято благодаря акции протеста украинцев возле театра балета Дэвида Х. Коха в городе.

Путинский балет отменен! Замечательное напоминание в конце недели о том, что сила украинцев в единстве и инициативе - написала госпожа посол.

Также украинский дипломат распространила ряд фото с украинских акций протеста возле театра балета.

Протест украинской диаспоры прошел 19 апреля в виде перфоманса. Украинки пришли, одетые в окровавленные балетные пачки.

Другие протестующие имели при себе плакаты с фото украинских артистов, убитых Россией, а также снимками российских балерин, которые снялись в фотосессии вместе с военными рф.

Справочно

Мариинский театр - государственный театр в Санкт-Петербурге, который возглавляет дирижёр Валерий Гергиев, сторонник президента россии владимира путина.

Напомним

Ранее по инициативе украинского Министерства иностранных дел Украины удалось отменить гастроли российского балета в Южной Корее.