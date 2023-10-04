Концентрация банковского капитала и приватизация госбанков в Украине возможна - эксперт о будущем украинской банковской сферы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников, и одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Такое мнение о будущем украинской банковской системы в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
Цитата
«Будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников, и одной из возможных стратегий развития системы является концентрация банковского капитала и приватизация государственных банков. Но мы должны понимать, что банковская система не существует сама по себе. Она является лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются», - отметила эксперт.
Среди важных сейчас вопросов, которые стоят перед банковской системой страны, эксперт отметила необходимость обеспечения понятных и единых для всех правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Concord Fintech Solutions готов помочь стране в создании действенного мониторинга банковских транзакций
По ее словам, история украинского бизнеса по сравнению с европейскими странами пока достаточно ограничена во времени, но, в то же время, ее развитие имеет бешеную скорость. Это проявляется в попытках соответствовать мировым стандартам и требованиям развитой современности.
«Наша история - это как за год пережить несколько десятилетий устойчивого и взвешенного развития, которое прошли другие развитые страны. Именно в таком темпе, с кардинально резкими изменениями, продолжает свое развитие и банковская система Украины. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы произойдет трансформация банковской системы со значительным уровнем изменений», - отметила Елена Соседка, по мнению которой будущие изменения можно сравнить с теми, которые происходили в течение 2014-2015 годов.
В частности, примером такой трансформации она отметила развертывание в Украине концепции Open Banking, которая уже сейчас требует создания и провозглашения четких стандартов и понятных правил работы, ведь это будет совершенно новая для украинского рынка модель.
В целом, по мнению соучредителя экосистемы Concord Fintech Solutions, преимущества такого быстрого развития для украинской банковской системы заключаются в повышении ее устойчивости, росте конкурентоспособности украинских банков на международном рынке и в возможности для банков достичь еще более высоких стандартов обслуживания клиентов и управления рисками.