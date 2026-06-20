Контртеррористическая полиция Шотландии расследует нападение на мусульман в Эдинбурге, где пострадало пять человек

Контртеррористическое подразделение полиции Шотландии присоединилось к расследованию серии нападений в Эдинбурге, в результате которых пострадали пять человек. Правоохранители проверяют версию, что атаки могли быть направлены против мусульманской общины, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, 36-летний подозреваемый был задержан вечером 20 июня после получения нескольких сообщений о нападениях в разных районах города. Пострадали мужчины в возрасте 22, 22, 24, 27 и 39 лет. Трое из них были госпитализированы, однако угрозы их жизни нет.

Среди пострадавших есть мусульмане

Благотворительная организация Muslim Engagement and Development сообщила, что несколько потерпевших являются мусульманами. По данным Шотландской ассоциации мечетей, двое мужчин подверглись нападению после посещения молитвы в местной мечети.

В Турции столкновения и аресты из-за якобы карикатуры на пророка Мухаммеда

В социальных сетях также распространились видео, на которых мужчина с длинноствольным оружием передвигается по улицам Эдинбурга и повреждает имущество. На другой записи, вероятно, тот же мужчина во время задержания выкрикивает фразы о "защите страны".

Мусульманский совет Британии заявил, что община после инцидента "справедливо нервничает и обеспокоена". Там также подчеркнули, что подобное насилие является "прямым следствием политической риторики, которая демонизирует целые общины".

Во Львове пытались поджечь мечеть - полиция открыла уголовное производство