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Контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу менее чем за неделю

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Военные контрразведчики СБУ отчитались - меньше, чем за неделю, им удалось уничтожить 21 единицу вражеской техники. Видео работы показала пресс-служба СБУ, сообщает УНН со ссылкой на telegram-канал СБУ.

Контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу менее чем за неделю

Детали

Наши бойцы в контрнаступлении освобождают украинскую землю вместе с боевыми побратимами из ВСУ, сообщают в пресс-службе.

Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили: 11 танков, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ, один броневик и 3 единицы автомобильной техники.

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