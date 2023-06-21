Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на півдні - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, коментар якого у середу наводить Military Media Center, пише УНН.
Як повідомив Ковальов, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.
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«На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав він.
Деталі
Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.
Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни.
«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області», - сказав Ковальов.
«На напрямку Білогорівка – Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - додав він.
Доповнення
У Міноборони 20 червня повідомляли, що на півдні на декількох напрямках наступ триває за планом.