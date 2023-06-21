Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на юге - спикер Генштаба

Как сообщил Ковалев, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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«На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал он.

Детали

Враг сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области», - сказал Ковалев.

«На направлении Белогоровка – Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - добавил он.

Дополнение

В Минобороны 20 июня сообщали, что на юге по нескольким направлениям наступление продолжается по плану.