Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на юге - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, комментарий которого в среду приводит Military Media Center, пишет УНН.
Как сообщил Ковалев, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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«На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал он.
Детали
Враг сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.
«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области», - сказал Ковалев.
«На направлении Белогоровка – Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - добавил он.
Дополнение
В Минобороны 20 июня сообщали, что на юге по нескольким направлениям наступление продолжается по плану.