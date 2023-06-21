Контррозвідники СБУ знищили 21 одиницю менш як за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Військові контррозвідники СБУ відзвітували - менше, ніж за тиждень, їм вдалося знищити 21 одиницю ворожої техніки. Відео роботи показала пресслужба СБУ, повідомляє УНН з посиланням на telegram-канал СБУ.
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Наші бійці у контрнаступі звільняють українську землю разом із бойовими побратимами з ЗСУ, повідомляють у пресслужбі.
Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили: 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ, один броньовик та 3 одиниці автомобільної техніки.
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