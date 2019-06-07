Контроллеры рассказали, не попала ли в Украину испорченная польская курятина

"Сообщение о ввозе в Украину партий продуктов питания, в которых выявлено несоответствие европейским нормам, поступает через международную Систему быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам RASFF", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Там отметили, что система RASFF была создана в 1979 году. Через RASFF можно обмениваться информацией и оперативно противодействовать рискам по безопасности пищевых продуктов и кормов.

"Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей также подключена к Системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам RASFF.

Учитывая вышесказанное, в случае ввоза опасного пищевого продукта на территорию Украины Госпродпотребслужба сразу получает об этом уведомление Системы от компетентных органов стран партнеров", - рассказали контроллеры, добавив, что благодаря RASFF много несоответствий безопасности пищевых продуктов и кормов устраняются до того, как они нанесут ущерб потребителям.

Напомним, УНН проверил украинскую курятину на содержание гормонов и антибиотиков, а также наличие сальмонелл. На экспертизу были отобраны 4 образца: "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Гаврилівські курчата" и домашняя курица с рынка - все они успешно прошли тест. Ни антибиотиков, ни гормонов или сальмонелл обнаружено не было.

В то же время, отметим, что это уже второй раз УНН проводит такой эксперимент. Предыдущий был почти год назад. Тогда экспертиза обнаружила сальмонеллу в "Гавриловских цыплятах".