Контролери розповіли, чи не потрапила в Україну зіпсована польська курятина

КИЇВ. 7 червня. УНН. Наприкінці травня чеські ветлікарі знайшли в імпортованій з Польщі курятині та м'ясі індички бактерії сальмонели. Держоргани отримали результати аналізів запізно – продукт потрапив до споживача. Утім, українцям хвилюватися причин немає — впродовж року в Україну таке м'ясо птиці не ввозилося. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.