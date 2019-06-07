Контролери розповіли, чи не потрапила в Україну зіпсована польська курятина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Наприкінці травня чеські ветлікарі знайшли в імпортованій з Польщі курятині та м'ясі індички бактерії сальмонели. Держоргани отримали результати аналізів запізно – продукт потрапив до споживача. Утім, українцям хвилюватися причин немає — впродовж року в Україну таке м'ясо птиці не ввозилося. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.
"Повідомлення про ввезення до України партій продуктів харчування, в яких виявлено невідповідність європейським нормам, надходить через міжнародну Систему швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF", - розповіли у Держпродспоживслужбі.
Там зазначили, що система RASFF була створена у 1979 році. Через RASFF можна обмінюватися інформацією та оперативно протидіяти ризикам щодо безпечності харчових продуктів та кормів.
"Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів також під’єднана до Системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF.
Враховуючи вищезазначене, у разі ввезення небезпечного харчового продукту на територію України Держпродспоживслужба одразу отримує про це відповідне сповіщення Системи від компетентних органів країн партнерів", - розповіли контролери, додавши, що завдяки RASFF багато невідповідностей безпечності харчових продуктів та кормів усуваються до того, як вони завдадуть шкоди споживачам.
Нагадаємо, УНН перевірив українську курятину на вміст гормонів та антибіотиків, а також наявність сальмонел. На експертизу були відібрані 4 зразки: "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Гаврилівські курчата" та домашня курятина з ринку – усі вони успішно пройшли тест. Ані антибіотиків, ані гормонів чи сальмонел виявлено не було.
Водночас, зауважимо, що це вже вдруге УНН проводить такий експеримент. Попередній був майже рік тому. Тоді експертиза виявила сальмонелу в "Гаврилівських курчатах".