Контроллеры объяснили учащение ботулизма: нарушения выявляют во время 10-15% проверок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В настоящее время наблюдается учащение заболеваний ботулизмом, а при проверках у 10-15% производителей пищевой продукции выявляются нарушения норм безопасности. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
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«Сегодня четко отлажен контроль за пищевыми продуктами. Сейчас работает более 15 групп вместе с Нацполицией и муниципальной охраной. Ежедневно проводится мониторинг более 70 субъектов пищевой промышленности и, к сожалению, на 10-15% из них выявляются грубые нарушения действующего законодательства по безопасности пищевых продуктов. Поэтому мы наблюдаем ухудшение ситуации относительно отравлений на ботулизм», – сообщил Рубан.
Он добавил, что последний случай зафиксированного ботулизма как раз связан с нарушениями на промышленном производстве. Открыто уголовное производство и проводится расследование по этому делу.
Напомним
6 июля в Киеве зафиксировали случай ботулизма в Дарницком районе из-за потребления вяленной рыбы.