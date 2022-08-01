Контроллеры объяснили учащение ботулизма: нарушения выявляют во время 10-15% проверок

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«Сегодня четко отлажен контроль за пищевыми продуктами. Сейчас работает более 15 групп вместе с Нацполицией и муниципальной охраной. Ежедневно проводится мониторинг более 70 субъектов пищевой промышленности и, к сожалению, на 10-15% из них выявляются грубые нарушения действующего законодательства по безопасности пищевых продуктов. Поэтому мы наблюдаем ухудшение ситуации относительно отравлений на ботулизм», – сообщил Рубан.

Он добавил, что последний случай зафиксированного ботулизма как раз связан с нарушениями на промышленном производстве. Открыто уголовное производство и проводится расследование по этому делу.

Напомним

6 июля в Киеве зафиксировали случай ботулизма в Дарницком районе из-за потребления вяленной рыбы.