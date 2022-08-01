Контролери пояснили почастішання ботулізму: порушення виявляють під час 10-15% перевірок

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«Сьогодні чітко налагоджений контроль за харчовими продуктами. Наразі працює більше ніж 15 груп разом з Нацполіцією і муніципальною охороною. Щодня проводиться моніторинг більше ніж 70 суб’єктів харчової промисловості і, на жаль, на 10-15% з них виявляються грубі порушення чинного законодавства щодо безпеки харчових продуктів. Тому наразі ми спостерігаємо погіршення ситуації щодо отруєнь на ботулізм», – повідомив Рубан.

Він додав, що останній випадок ботулізму, який був зафіксований, якраз пов’язаний із порушеннями на промисловому виробництві. Наразі відкрито кримінальне провадження і проводиться розслідування по цій справі.

Нагадаємо

6 липня у Києві зафіксували випадок ботулізму у Дарницькому районі через споживання в’яленої риби.