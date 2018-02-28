Контрабандисты пытались сжечь груз сигарет, убегая от пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Волынские контрабандисты пытались сжечь груз сигарет, убегая от пограничного наряда. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сегодня ночью, благодаря совместным мероприятиям, проведенным оперативными сотрудниками Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничного наряда от отдела "Новогрузьке" Луцкого отряда, пресечена попытка незаконного перемещения в Польшу табачной контрабанды", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что проверяя направление возможного правонарушения, пограничники обнаружили пакеты с сигаретами. Правонарушители, очевидно заметив пограничников и убегая с места происшествия, решили подожгли пакеты, в результате чего один из них сгорел. Остальные 7 ящиков сигарет в количестве 3500 пачек доставлены в подразделение и будут переданы в Волынской ГФС.