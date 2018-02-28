Контрабандисти намагалися спалити вантаж сигарет, тікаючи від прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Волинські контрабандисти намагалися спалити вантаж сигарет, тікаючи від прикордонного наряду. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Сьогодні вночі, завдяки спільним заходам, проведеним оперативними співробітниками Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонного наряду від відділу „Новогрузьке“ Луцького загону, припинено спробу незаконного переміщення до Польщі тютюнової контрабанди”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перевіряючи напрямок можливого правопорушення, прикордонники виявили пакунки з сигаретами. Правопорушники, очевидно помітивши прикордонників та втікаючи з місця події, вирішили підпалили пакунки, внаслідок чого один з них згорів. Решту 7 ящиків сигарет у кількості 3500 пачок доставлено до підрозділу та буде передано до Волинської ДФС.