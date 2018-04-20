Контрабандисты дроном переправляли сигареты через границу с Польшей

"Во время реализации оперативной информации обнаружили беспилотный летательный аппарат, который, скорее всего, использовался нарушителями для осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через государственную границу табачных изделий", - говорится в сообщении.

В частности, во время ночного патрулирования на участке одного из отделов пограничной службы по шуму винтов обнаружено полет беспилотного летательного аппарата - гексакоптера с территории Украины в Польшу.

В дальнейшем, в результате проведения поисковых мероприятий, установлено место взлета-посадки летательного аппарата, а впоследствии обнаружен и сам дрон, вблизи которого находился пакет с табачными изделиями.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные и оперативные действия.

Напомним, на Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу.



