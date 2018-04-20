Контрабандисти дроном переправляли цигарки через кордон з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прикордонники знайшли на Волині гексакоптер, за допомогою якого повітрям через кордон переправляли контрабандні сигарети. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Під час реалізації оперативної інформації виявили безпілотний літальний апарат, що, скоріш за все, використовувався порушниками для здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнових виробів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час нічного патрулювання на ділянці одного з відділів прикордонної служби по шуму гвинтів виявлено політ безпілотного літального апарату - гексакоптера, з території України в Польщу.
В подальшому, у результаті проведення пошукових заходів, встановлено місце злету-посадки літального апарату, а згодом виявлено і сам дрон, поблизу якого знаходився пакунок з тютюновими виробами.
Наразі тривають подальші слідчі та оперативні дії.
Нагадаємо, на Волині у вагонах з рудою виявлено 17 тис. пачок сигарет, які намагалися контрабандою вивезти до Польщі.