Контактная группа по Донбассу сегодня проведет заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.
Предыдущее заседание ТКГ состоялось 5 декабря. Тогда контактная группа продолжила подготовку к обмену пленными, однако не согласовала дату и место обмена.
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Напомним, украинская сторона в трехсторонней контактной группе во время переговоров по обмену пленными отдельно подняла вопрос освобождения подростков, которые были незаконно посажены за решетку в сентябре 2016 года.