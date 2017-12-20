Контактна група щодо Донбасу сьогодні проведе засідання в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передає УНН.
Попереднє засідання ТКГ відбулось 5 грудня. Тоді контактна група продовжила підготовку до обміну полоненими, однак не погодила дату і місце обміну.
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Нагадаємо, українська сторона у тристоронній контактній групі під час переговорів щодо обміну полоненими окремо порушила питання звiльнення пiдлiткiв, яких було незаконно ув'язнено у вереснi 2016 року.