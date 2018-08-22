Контактная группа по Донбасса начала заседания в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Это уже второй день переговоров в Минске. 21 августа украинская сторона на заседании призвала урегулировать вопрос допуска МККК в пленников в ОРДЛО и РФ.
При этом Украина настояла на посещении находящихся на Донбассе бойцов послом ОБСЕ.