Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Це вже другий день переговорів у Мінську. 21 серпня українська сторона на засіданні закликала врегулювати питання допуску МКЧХ до бранців в ОРДЛО і РФ.
При цьому Україна наполягла на відвідинах утримуваних на Донбасі бійців послом ОБСЄ.