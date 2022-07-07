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Консультационный совет восстановления Украины: Киев хочет привлечь Фукуяму и Бальцеровича

Консультационный совет восстановления Украины: Киев хочет привлечь Фукуяму и Бальцеровича

Киев • УНН

 • 194114 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Платформа обновления Украины будет предусматривать создание консультационного совета высокого уровня. Поэтому правительство ведет переговоры о вхождении в него Фрэнсиса Фукуямы и Лешека Бальцеровича. Об этом во время интервью эфире национального телемарафона сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"Особенно создается такой advisory board – совет советников высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Фрэнсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научной основе видение развития макро- ситуации в Украине, финансовых рынков, бизнес-сфере", - сказал Шмигаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что платформа по восстановлению Украины "Объединенные в защите – объединены в восстановлении" будет состоять из трех уровней и будет иметь несколько офисов в странах партнеров с центром в Киеве.

Дополнение

На конференции в Лугано глава налогового Комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал, что план восстановления Украины, рассчитанный на 10 лет, состоит из трех частей – это устойчивость, восстановление и модернизация.

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