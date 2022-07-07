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Консультаційна рада відновлення України: Київ хоче залучили Фукуяму та Бальцеровича

Консультаційна рада відновлення України: Київ хоче залучили Фукуяму та Бальцеровича

Київ • УНН

 • 194120 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Платформа відновлення України передбачатиме створення консультаційної ради високого рівня. Тому наразі уряд веде переговори про входження до неї Френсіса Фукуями та Лешека Бальцеровича. Про це під час інтерв’ю в ефірі національного телемарафону повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Особливо створюється така advisory board – рада порадників високого рівня. Ми запрошуємо, ведемо роботу сьогодні з Френсісом Фукуямою, з паном Лешеком Бальцеровичем, тобто світові імена, нобелівські лауреати, які збиратимуться і генеруватимуть на науковій основі бачення розвитку макро- ситуації в Україні, фінансових ринків, бізнесової сфери", - сказав Шмигаль.

Деталі

Прем'єр-міністр зазначив, що платформа з відновлення України "Об'єднані у захисті – об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах партнерів із центром у Києві.

Доповнення

На конференції у Лугано голова податкового Комітету ВР Данило Гетманцев розповів, що план відновлення України, який розрахований на 10 років, складається з трьох частин - це стійкість, відновлення і модернізація.

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