Консулы устанавливают личность капитана корабля-участника смертельной аварии в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Консул Украины в Венгрии принимает меры по установлению личности и оказания консульской защиты капитану речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
"По информации полиции, капитан пассажирского круизного судна - гражданин Украины, консул принимает меры по установлению личности капитана и предоставления ему консульской защиты", - сообщил Кирилич.
Напомним, по информации СМИ, капитаном речного судна Viking Sygin есть гражданин Украины.
По словам представителя полиции, на борту судна находились 35 человек, 22 человека, включая двух венгерских членов экипажа, 12 женщин и ребенка.