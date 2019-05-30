Консулы устанавливают личность капитана корабля-участника смертельной аварии в Будапеште

"По информации полиции, капитан пассажирского круизного судна - гражданин Украины, консул принимает меры по установлению личности капитана и предоставления ему консульской защиты", - сообщил Кирилич.



Напомним, по информации СМИ, капитаном речного судна Viking Sygin есть гражданин Украины.



По словам представителя полиции, на борту судна находились 35 человек, 22 человека, включая двух венгерских членов экипажа, 12 женщин и ребенка.