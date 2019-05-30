Консулы устанавливают личность капитана корабля-участника смертельной аварии в Будапеште

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 11409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 35906 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71570 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118943 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110701 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137126 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144516 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Консулы устанавливают личность капитана корабля-участника смертельной аварии в Будапеште

Киев  •  УНН

 • 15740 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Консул Украины в Венгрии принимает меры по установлению личности и оказания консульской защиты капитану речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"По информации полиции, капитан пассажирского круизного судна - гражданин Украины, консул принимает меры по установлению личности капитана и предоставления ему консульской защиты", - сообщил Кирилич.

Напомним, по информации СМИ, капитаном речного судна Viking Sygin есть гражданин Украины.

По словам представителя полиции, на борту судна находились 35 человек, 22 человека, включая двух венгерских членов экипажа, 12 женщин и ребенка.

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