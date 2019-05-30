Консули встановлюють особу капітана корабля-учасника смертельної аварії у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Консул України в Угорщині вживає заходів зі встановлення особи та надання консульського захисту капітана річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
"За інформацією поліції, капітан пасажирського круїзного судна - громадянин України, консул вживає заходів зі встановлення особи капітана та надання йому консульського захисту", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, капітаном річкового судна Viking Sygin є громадянин України.
За словами представника поліції, на борту судна перебували 35 людей, 22 чоловіки, включаючи двох угорських членів екіпажу, 12 жінок і дитина.