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Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Киев • УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор активисту Котову

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в толковании, расходятся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года ... подлежат пересмотру в установленном порядке", - говорится в документе.

Как отметил Конституционный суд РФ, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

"Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено", - отмечается в определении КС РФ.

Напомним, Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

Напомним, общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократное нарушение правил участия в митингах, этапировали из Москвы во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок.

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