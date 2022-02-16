Конституционный суд Италии наложил вето на референдум о либерализации каннабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Конституционный суд Италии в среду отклонил просьбу о проведении референдума по легализации выращивания каннабиса, вызвав гнев промоутеров, которые назвали это решение "ударом по демократии". Об этом УНН пишет со ссылкой на ANSA.
Детали
Предложение референдума было направлено на легализацию выращивания марихуаны для личного пользования и смягчение санкций за другие преступления, связанные с каннабисом, при этом правонарушителям больше не грозит заключение за продажу небольшого количества наркотика.
Председатель Конституционного суда Джулиано Амато заявил, что на референдуме должны были коснуться и других наркотиков, которые считаются тяжелыми, либерализация которых невозможна.
"Этого достаточно, чтобы заставить нас нарушить множество международных обязательств", - заявил на пресс-конференции бывший премьер-министр Амато.
Депутат Риккардо Маги, один из ведущих сторонников референдума, заявил, что решение суда стало "ужасным ударом по демократии" после того, как под этим предложением подписались сотни тысяч людей.
"Провести референдум в Италии практически невозможно", - заметил он.
Во вторник суд отклонил референдум о праве на смерть, заявив, что это предложение не защищает минимальных конституционных стандартов, регулирующих защиту человеческой жизни.
Кампании, запущенные в связи с референдумами о праве на смерть и марихуану, собрали более 1,8 миллиона подписей граждан.
Однако было принято пять других предложений референдума. Весной следующего года они будут вынесены на всенародное голосование.