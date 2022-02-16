Конституційний суд Італії наклав вето на референдум щодо лібералізації канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Конституційний суд Італії в середу відхилив прохання про проведення референдуму щодо легалізації вирощування каннабісу, викликавши гнів промоутерів, які назвали це рішення ударом по демократії. Про це УНН пише з посиланням на ANSA.
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Пропозиція референдуму була спрямована на легалізацію вирощування марихуани для особистого користування та пом'якшення санкцій за інші злочини, пов'язані з канабісом, при цьому правопорушникам більше не загрожує ув'язнення за продаж невеликої кількості наркотику.
Голова Конституційного суду Джуліано Амато, заявив, що на референдумі мали торкнутися й інших наркотиків, що вважаються важкими, лібералізація яких неможлива.
"Цього достатньо, щоб змусити нас порушити безліч міжнародних зобов'язань", - заявив на прес-конференції колишній прем'єр-міністр Амато.
Депутат Ріккардо Магі, один із провідних прихильників референдуму, заявив, що рішення суду стало "жахливим ударом по демократії" після того, як під цією пропозицією підписалися сотні тисяч людей.
"Провести референдум в Італії практично неможливо", - зауважив він.
У вівторок суд відхилив референдум про право на смерть, заявивши, що ця пропозиція не захищає мінімальних конституційних стандартів, що регулюють захист людського життя.
Кампанії, запущені у зв'язку з референдумами про право на смерть та марихуану, зібрали понад 1,8 мільйона підписів громадян.
Проте було прийнято п'ять інших пропозицій референдуму. Навесні наступного року їх буде винесено на всенародне голосування.